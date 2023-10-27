انطلاق البطولة العربية السادسة بالسباحة وسط حضور عراقي يهيئ للمشاركة بالمنافسات الدولية

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة عمومي (رجال وسيدات).

وشهد اليوم الأول للمنافسات مشاركة عراقية فاعلة وظهور اول ينبأ بإعداد جيل عراقي للسباحة ممكن البناء عليه بتحقيق طفرة متوقعة وخطوة متقدمة تعد في الاتجاه الصحيح للمنافسات الدولية القادمة.

وقد حقق السباحون العراقيون النتائج والأرقام المبينة امام كل منهم، اذ حقق السباح حسن علي خليل ، 100 متر فراشة ( 59،32 ) المركز الرابع عربياً .. فيما حصل السباح علي محمد علي ,800 متر حرة (8،59،75 ) على المركز الخامس عربياً .. كذلك حقق السباح حسن صاحب كاظم ، 100 متر صدر (1،10،90) المركز السادس عربياً. واختتمت المشاركة العراقية في يومها الأول بالسباح عمر صاحب كاظم 50 متر ظهر (29،11) الذي سجل رقما شخصيا .

ويشارك في البطولة أكثر من 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية وتقام فعالياتها في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. يذكر أن الفرق المشاركة تمثل منتخبات كل من : (البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات ).

وبهذا الصدد صرح مدير البطولة عبد الله الوهيبي لوسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، ان "البطولة ستكون فرصة سانحة للاتحادات العربية الأعضاء، لإعداد السباحين من أجل المنافسات العالمية المقبلة ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".