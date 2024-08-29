انضمام مساعد كاساس "الجديد" إلى معسكر الدوحة: عملَ مع برشلونة

شفق نيوز/ يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم وحداته التدريبيّة (الخامسة) في معسكره المقام في الدوحة الذي يستمر لغاية الثاني من أيلول المقبل.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن تدريباتُ اليوم الخميس، التي احتضنتها ملاعبُ جامعة قطر بحُضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود وعضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، شارك فيها 21 لاعباً هم كل من : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن، مهند علي ، ريبين سولاقا ، حسن عبد الكريم ، لؤي العاني ، أمجد عطوان ، مناف يونس، اكام هاشم ، أسامة رشيد ، أحمد مكنزي، صفاء هادي ، مصطفى سعدون ، محمد قاسم ، أحمد يحيى، محمد الطائي ، سعد ناطق ، باشانغ عبدالله، زيد تحسين، هيران أحمد.

وأشار البيان؛ إلى أن التدريبات سبقتها محاضرة فنية من قبل الجهازِ الفنيّ الإسباني ركزت على الأسلوب الدفاعيّ ومناطق اللعب في الثلث الدفاعي والتي طالب فيها الملاكُ التدريبيّ بضرورةِ تطبيقها عملياً في مفرداتِ الوحدة التدريبية.

من جهةٍ أخرى، التحق في تدريباتِ اليوم الإسبانيّ ايسيدرو رامون مادير المدرب المساعد لينضمَ إلى الجهاز الفنيّ لمنتخب العراق الوطنيّ الذي سبق أن عملَ مع خيسوس كاساس في أكثر من محطةٍ تدريبيةٍ، ومنها في برشلونة الإسباني وواتفورد الانكليزي، بحسب البيان.