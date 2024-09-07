انضباط "غرب آسيا" تعتبر العراق خاسراً امام لبنان والأردن وتفرض عليه غرامات مالية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم قرارات فيما يتعلق بأهلية عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الناشئين الحادية عشرة التي تقام حالياً بضيافة الاتحاد الأردني.

وثبت للجنة الانضباط بموجب تقرير الفحص الطبي الأول الذي جرى بتاريخ 6-9-2024 والفحص الطبي الثاني الذي جرى بتاريخ 7-9-2024 والذي ثبت من خلالهما أن لاعب منتخب العراق (أحمد علي عبدالله) عدم أهلية اللاعب بالمشاركة ببطولة الناشئين، كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط.

اعمالاً لأحكام النصوص القانونية وتعليمات البطولة ولائحة الانضباط لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط ما يلي:واعتبرت اللجنة منتخب العراق خاسراً مباراته أمام منتخبي لبنان والأردن (صفر – 3).

وفرضت غرامات مالية على الاتحاد العراقي مبلغ وقدرة (5000) دولار أمريكي.

وقررت حرمان اللاعب (أحمد علي عبدالله) من منتخب العراق (6) مباريات، وغرامة بمبلغ (2000) ألف دولار أمريكي. في قرار غير قابل للاستئناف باستثناء مدة الإيقاف.