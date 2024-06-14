"انضباط" دوري نجوم العراق ترد على إدارة زاخو: طلبكم يخلو من الحقائق واﻷدلة

شفق نيوز/ ردت لجنةُ الانضباط في دوري نُجومِ العراق الطلبَ المُقدم من إدارةِ نادي زاخو لمراجعةِ القرارات التي أصدرتها اللجنةُ بحقِّ مدرب فريق الكرة طلال البلوشي واللاعبين أحمد إبراهيم ومحمد نومي، لخلو الطلب من الحقائق والأدلةِ الجديدة التي يمكنُ لها أن تنقضَ القراراتَ الصادرة.

وبحسب قرار الاتحاد أنه "لدى التدقيقِ تبين أن لجنةَ الانضباط عندَ إصدارِ قرارها اعتمدت على تقريري حكم المباراة ومراقب المباراة ومقاطع الفيديو استنادًا إلى نص المادة 120 فقرة 1 و2 والمادة 132 فقرة 2 و 2/2 من لائحةِ الانضباط لدوري نجوم العراق والتي عدّت إن ما يرد في تلك التقارير دقيقٌ وصحيحٌ، وإن لجنةَ الانضباط تعتمدُ في قراراتها على تلك التقارير ومقاطع الفيديو، وإن واجبَ لجنة الانضباط هو ضمانُ ردع كل سلوكٍ مخالفٍ بشكلٍ فاعلٍ ومناسبٍ".

وتابع القرار؛ "إن ما وردَ في قرارِ اللجنة جاءَ بسبب سوءِ السلوك من قبل المعاقبين، ولاستخدامهم كلاماً لا ينم عن الروح الرياضيّة والتنافس الشريف تجاه حكم المباراة".

وأضاف "إن تقريرَ الحكم المرافق بطلبِ المُراجعةِ مقتطعٌ وغير كاملٍ، مما كان يستوجبُ على إدارةِ النادي الاطلاع على تقرير الحكم بشكلٍ كاملٍ هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر فإن الطلبَ المقدم من قبل نادي زاخو الرياضيّ جاءَ خاليًا من حقائق أو أدلةٍ جديدةٍ يعتقدُ أنها تؤدي إلى صدورِ قرارٍ آخر عملاً بأحكام المادة 162 فقرة 1 من لائحةِ الانضباط لدوري نجوم العراق".

واختتم القرار بأنه "لما تقدم تقرر ردُّ طلب المراجعة المُقدم من قبل نادي زاخو الرياضيّ، وصدر القرارُ نهائياً وملزماً وغير قابل للاستئنافِ، استناداً إلى المادة 162 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق".