انضباط الكرة تصدر عقوبات ردا على احداث رافقت مباريات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن في بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في عددٍ من المباريات ضمن منافساتِ الدوري الممتاز.

وذكر تقرير للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها "ناقشت الأحداثَ التي رافقت مباراةَ ناديي القوة الجويّة ونفط البصرة التي جرت على أديم ملعبِ الشعب الدوليّ ضمن منافساتِ الدوري الممتاز بتاريخ (2023/2/6)، واطلعت اللجنةُ على تقريري مشرفِ المباراة والمنسق الأمني الذي جاءَ فيهما قيام جماهير نادي القوة الجويّة بالاعتداء على الحكم المُساعد الأول ورميه بالحجارةِ، ما أدى إلى إصابته في ساقه، حيث يعد النادي صاحب الأرض مسؤولاً عن تصرفاتِ الجماهير المتواجدة كما نصت عليه المادة 1/67 من لائحةِ الانضباط".

وقررت اللجنة "معاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 1/67، وبدلالة المادة 1/51 من لائحة الانضباط. وحرمان جمهور نادي القوة الجويّة في المباراةِ المقبلة على أرضه المفترضة استناداً للمادة 5/ب، وبدلالة المادة 2/67".

وأضاف التقرير أنه "استناداً الى نص المادة 45/أ من نظام المسابقاتِ لسنة (2022-2023) تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها (72) ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحادِ إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (3-0) في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مبارياتِ الدوري ضمن مدة العقوبة".

واشار إلى أن اللجنةُ ناقشت "أيضاً الأحداث التي جرت في مباراةِ كربلاء ودهوك التي جرت في ملعبِ كربلاء ضمن منافساتِ الدوري الممتاز المرحلة الأولى الدور الخامس عشر ، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة، ومنها تقريرا الحكام المؤرخين (6-2023/2/12) والمذيل بتواقيع طاقم تحكيم المباراة، كما اطلعت اللجنة على مقاطع الفيديو التي وصلت إليها والتي لوحظ فيها لحظة قيام أمين سر نادي كربلاء (وليد حسين) بالضرب المبرح على رأس الحكم الدولي (علي صباح عداي) أثناء خروجه من الملعبِ ما أحدث شجاً عميقاً في رأس الحكم موضحاً بالصور المرافقة، وقد كان السيد (وليد حسين) كثيرَ الاعتراض على قراراتِ حكم الساحة، ما كان سبباً في إثارةِ جماهير نادي كربلاء، وكان المشجعَ والمحرض على أحداث الشغب التي جرت، ما أدى إلى قيام جماهير النادي برمي قناني الماء والحجارة على الحكام بشكلٍ كثيفٍ، إضافةً إلى نزول قسمٍ منهم إلى أرض الملعب، وحيث إن قانون كرة القدم لسنة 2020-2021 أكد على أصحابِ السلطة، ولاسيما المدربين وقائدي الفريقين، مسؤولية واضحة تجاه اللعبةِ واحترام حكام المباراة واحترام قراراتهم".

وتابع التقرير أنه "لكل ما تقدم قررت اللجنة حرمان السيد (وليد حسين) أمين سر نادي كربلاء من مرافقته الفريق إلى نهاية الموسم الحالي 2022-2023 ، وعدم دخوله الملاعب استناداً لأحكام المادة 3/51 من لائحة الانضباط. وحرمان جمهور نادي كربلاء في المباراةِ المقبلة على أرضه استناداً للمادة 5/ب، ودلالة المادة 1/67"، مشيرا غلى "معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة 3/51 ودلالة المادة 1".

وأضاف أنه "استناداً إلى نص المادة 45/أ من نظام المسابقاتِ لسنة (2022-2023)، تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها (72) ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعد خاسراً (3-0) في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مبارياتِ الدوري ضمن مدة العقوبة".