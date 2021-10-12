"انضباط الاتحاد العراقي" تعد الطلبة فائزاً أمام الديوانية وتعاقب سامر سعيد

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات من بينها اعتبار نادي الطلبة فائزاً أمام الديوانية.

وعقدت اللجنة اجتماعاً، لمناقشة بعض التجاوزات التي حصلت في المباريات، وكذلك اعتراضات بعض الأندية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أنه "لدى مناقشة اعتراض نادي الطلبة على نادي الديوانية، وبناءً على ما جاءَ في الاعتراض، قامت لجنة الانضباط بمخاطبة لجنة المسابقات لبيان الموقف القانوني للاعب المعترض عليه ( عمار جبار مطلك ) وهل هو ضمن كشوفات نادي الديوانية أو نادٍ آخر، وكان جواب لجنة المسابقات عن طريق مسؤول تسجيل اللاعبين بكتابه المؤرخ في ( 12/10/2021 ) بأن اللاعب المذكور تم تسجيله في صفوف نادي القاسم للعام ( 2021-2022 ) ، ضمن نظام ( fifa connect )، ولديه عقدٌ مع نادي القاسم والمرافق طياً".

واشار إلى ان "اللاعب غير مسجل مع نادي الديوانية للموسم الحالي، مع العلم أنه قد تم إبلاغ مسؤول النظام في نادي الديوانية بأنه لا يحق للنادي تسجيل اللاعب كونه مسجلاً في نادٍ آخر.. لذا قررت اللجنة عدّ نادي الديوانية خاسراً ( 0-3 ) أمام الطلبة استناداً للمادة ( الثامنة / اولا -1/أ ) مسابقات، وبدلالة المادة ( 56 /1 ) انضباط، ومعاقبة اللاعب (عمار جبار ) بالحرمان لخمس مباريات استناداً للمادة (الثامنة / أولا /ب) مسابقات، ابتداءً من الدور الرابع، وتغريم نادي الديوانية مبلغاً قدره خمسة ملايين استناداً للمادة (الثامنة / أو لا -1/ج)".

وأضاف أنه "لدى مناقشة تقرير حكم مباراة (الحشد الشعبي والجامعة) ضمن مباريات بطولة كأس العراق، وما وردَ في التقرير من تجاوزات واضحة وصريحة من قبل مدرب فريق الجامعة (سامر سعيد)، ووصفه لحكم الساحة بعبارات غير لائقة أكثر من مرة داخل الساحة وفي غرفة الحكام على الرغم من طرده، ولكون هذا التصرف يعدّ خارجاً عن السلوك الرياضي ومخالفاً للوائح الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، لذا تقرر معاقبة مدرب فريق الجامعة (سامر سعيد) بالإيقاف أربع مباريات استناداً للمادة (51 / 1) وبدلالة المادة ( 47 و 52 ) من لائحة الانضباط، وفي حالة تكرار المخالفة سيتعرض لعقوباتٍ أشد".