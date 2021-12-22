انضباط الاتحاد العراقي تصدر حزمة من العقوبات

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم اجتماعاً لمناقشةِ الأحداث التي رافقت مباراة فريقي نفط الوسط وزاخو في بطولة كأس العراق.

ولدى مناقشة تقرير مشرف المباراة (حسن مولی) الذي تضمن وجودَ حالاتِ تجاوزٍ من قبل الملاك التدريبي لفريق نفط الوسط وقسم من اللاعبين وعضو الإدارة لنادي نفط الوسط، عليه تقرر:

1. حرمان مدرب نادي نفط الوسط (عبد الغني شهد) من مرافقة الفريق لمباراةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (4000000) أربعة ملايين دينار عراقي استناداً الى المادة ( 51 /1 ) انضباط.

2. حرمان مدرب الحراس في نادي نفط الوسط (هادي جابر) من مرافقة الفريق مباراتين استناداً للمادة ( 1/51 ) انضباط.

3. فرض غرامةٍ ماليةٍ على مساعد المدرب لنادي نفط الوسط (حيدر نجم) قدرها (4000000) أربعة ملايين دينار عراقي استناداً الى المادة ( 1/51 ) انضباط.

4. حرمان لاعب نادي نفط الوسط (رسلان حنون) من اللعب لنهايةِ المرحلة الأولى من الدوري الممتاز استناداً للمادة ( 2/51 ) انضباط.

5. حرمان عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، ومشرف الفريق (هيثم بعيوي) من مرافقة الفريق لمباراتين استناداً الى المادة ( 52 ) انضباط.

قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.

وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً لمناقشة الشكوى المقدمة من رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة البصرة (بدر ناصر بدر) ضد أمين سر نادي المعقل الرياضي (حيدر محيبس مدلول) وإداري النادي (مسلم كاطع).

ولاحظت اللجنة حصول حالة تجاوز بالضرب من قبل مسلم كاطع، وكذلك حصول تجاوزٍ من قبل حيدر محيبس بحق عضو اتحاد كرة القدم في البصرة فالح عبدالرزاق خضير من خلال قذفه بكلامٍ خارجٍ عن السلوك الاجتماعي، وبعد الاطلاع على الأوليات كافة، قررت اللجنة حرمان أمين سر نادي المعقل الرياضي (حيدر محيبس مدلول) لمدة سنة كاملة من ممارسة أي نشاطٍ رياضي يتعلق باتحادِ كرة القدم استناداً الى المادة ( 54 ) انضباط، وحرمان إداري نادي المعقل الرياضي (مسلم كاطع) لمدة سنة كاملة من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باتحاد كرة القدم استناداً إلى المادة ( 54 ) انضباط قراراً قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.