انضباط الاتحاد العراقي تحرم مقيّماً كروياً من ممارسة عمله لمدة ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الإتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحرمان مقيم مباراة من ممارسة العمل.

وذكرت اللجنة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها اجتمعت في مقرِّ الاتحادِ، لمناقشةِ الشكوى المُقدمة من دائرةِ الحكام بتاريخ 21/10/2024 ، والمتضمنة طلب اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق المقيّم (ناجي حسن عبد القادر)، وذلك بسببِ إساءاته المتكررة لدائرةِ الحكام من خلال صفحته الشخصيّة، واتهامها بعدم الحياديّة.

وأضاف البيان؛ أن "اللجنة استدعت اللجنةُ المومأ إليه للحُضورِ أمامها للإدلاءِ بأقواله، إلا أنه اعتذرَ عن الحضور وأرسلَ إجابته على الشكوى في أعلاه، عليه فقد ثبتَ للجنةِ مقصرية السيد (ناجي حسن عبد القادر) ومخالفته التعليمات ولوائح الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم".

وتابع البيان؛ أن اللجنة قررت "حرمانَ المقيّم (ناجي حسن عبد القادر) لمدة ثلاثة أشهر من ممارسةِ النشاطِ الرياضيّ استنادًا لأحكامِ المادة 68/1 والمادة 37 من لائحةِ الانضباط، وصدر القرارُ باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف".