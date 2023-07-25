انضباط اتحاد الكرة تعد القاسم خاسراً امام دهوك بسبب "سيارة الإسعاف" ومعاقبة مشرف المباراة

شفق نيوز/ عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيً لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد لمناقشةِ بعض الاعتراضات الخاصة بالأندية، فضلاً عن تقريرٍ لمشرفِ إحدى المباريات.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ناقشت اعتراض نادي دهوك بالعدد 200 في 2022/7/22، وموضوعه مراجعة القرار الذي أصدرته لجنتنا بالعدد 115 في تاريخ 2023/7/17 بردِّ اعتراض نادي دهوك حول مباراتهم مع نادي القاسم التي جرت بتاريخ 2023/6/24 على ملعبِ كربلاء، وبعد الاطلاع على شريط الفيديو الذي يبين فيه أن وصول سيارة الإسعاف المُفترض تواجدها كان في الدقيقة 23 من المباراة، وهذا مخالفٌ لأحكام المادة 29 / ج من لائحةِ مسابقات الدوري الممتاز والتي تنص (إن لم تصل سيارةُ الإسعاف والمسعفون والسائقون بعد مرور (15) دقيقة يتم إلغاؤها، ويعدُّ الفريق المضيف خاسرا بنتيجة (3-0)، وحيث إن اللجنة اعتمدت في قرارها السابق بردِّ اعتراض نادي دهوك على تقرير مشرف المباراة الذي أشار إلى إن سيارة الإسعاف دخلت أرضِ الملعب في الدقيقة (13)، وهذا مخالفٌ لما لاحظته اللجنة في شريط الفيديو الذي تم نقل المباراة بموجبه على قناة الرياضيّة العراقيّة.. عليه قررت اللجنة ما يلي:

1-قبول طلب مراجعة القرار المقدم من قبل نادي دهوك بالعدد 200 في 2023/7/22.

2-اعتبار فريق نادي القاسم خاسرا بنتيجة (0-3) أمام نادي دهوك في المباراة التي جرت بتاريخ 2023/6/24 على ملعبِ نادي القاسم لمخالفته المادة 29/ج من نظام المسابقات.

3-مفاتحة لجنة المسابقات بحرمان مشرف مباراة القاسم ودهوك من قيامه بالإشراف لثلاثة واجبات لعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وتعادل فريق نادي القاسم مع ضيفه فريق نادي دهوك، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم 2022-2023.