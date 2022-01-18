سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"انضباط اتحاد الكرة" تعتبر فريق الخطوط "خاسرا" وتعاقب لاعبا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-18T08:02:29+0000
"انضباط اتحاد الكرة" تعتبر فريق الخطوط "خاسرا" وتعاقب لاعبا

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدة قرارات بشأن أحد الأندية ولاعب واحد.

وعقدت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً لدراسة الاعتراض المقدم من قبل نادي العدالة بخصوص إشراك اللاعب (مهيمن منذر جاسم) الذي يحمل الرقم (28) من نادي الخطوط والذي شارك ضمن فريق التاجي في مباريات الكأس للموسم 2021-2022.

وقررت اللجنة، من خلال الاعتراض المُقدم وكتاب نادي التاجي المرقم (194) في 2021/12/29، اعتبار نادي الخطوط خاسراً بنتيجة (3-0) استناداً الى أحكام المادة 8 أولا 1 من لائحة المسابقات، وحرمان اللاعب (مهيمن منذر جاسم) لمدة سنة واحدة، ويُحال ملفه على لجنةِ شؤون اللاعبين بعد انتهاء العقوبة لتحديد مصيره استناداً الى أحكام المادة الثالثة /36 مسابقات، قراراً قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.

related

لجنة المسابقات: تأجيل الدور الرابع لمنافسات الدوري الممتاز كان استثنائياً وسيكون الأخير

Date: 2021-10-05 09:47:13
لجنة المسابقات: تأجيل الدور الرابع لمنافسات الدوري الممتاز كان استثنائياً وسيكون الأخير

خبير قانوني يحسم الجدل بقضية الرياضيين المشمولين بالعفو

Date: 2020-02-12 18:27:14
خبير قانوني يحسم الجدل بقضية الرياضيين المشمولين بالعفو

عضو باتحاد الكرة: انا عضو منتخب ولا يحق لأحد إقالتي أو إيقافي عن العمل

Date: 2021-12-23 07:55:38
عضو باتحاد الكرة: انا عضو منتخب ولا يحق لأحد إقالتي أو إيقافي عن العمل

محمد سعيد رئيسا لاتحاد كرة القدم في دهوك

Date: 2021-07-06 09:46:20
محمد سعيد رئيسا لاتحاد كرة القدم في دهوك

اجتماع طارئ لإدارة نادي الديوانية يخرج بمقررات لإنهاء الاضراب

Date: 2021-11-07 16:51:54
اجتماع طارئ لإدارة نادي الديوانية يخرج بمقررات لإنهاء الاضراب

رأيان قانونيان بشأن تولي درجال رئاسة اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-09-14 19:47:09
رأيان قانونيان بشأن تولي درجال رئاسة اتحاد الكرة العراقي

اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية هتافات

Date: 2019-07-02 15:16:21
اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية هتافات

يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل

Date: 2021-11-25 09:32:46
يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل