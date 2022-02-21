انضباط اتحاد الكرة تعاقب اندية مخالفة: إلغاء نتائج وإيقاف لاعبين ومدربين وحرمان جمهور

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، في مقرّ الاتحاد، بحضور رئيسِ اللجنة وأعضائها، واطلعت على بعضِ الحالاتِ المُؤسفة التي حصلت في عدة مبارياتٍ، واتخذت فيها قراراتٍ قابلة للاستئناف.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "اللجنةُ اطلعت على مقطع الفيديو الذي انتشرَ في وسائل الإعلام المُختلفة بخصوص تجاوزِ لاعب نادي الشرطةِ الرياضي الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم)، على مساعدِ مدرب نادي أربيل الرياضي، في المباراةِ التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الدوري الممتاز للجولة الثانية والعشرين"، مشيرا الى ان "اللجنة قررت إيقاف لاعب نادي الشرطة الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم) مباراتين مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي، استنادًا إلى أحكام المادة ٥٠/ثالثًا انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

وأضاف البيان؛ أن اللجنة "اطلعت على التقريرِ المُقدم من قبل مشرفِ مباراة فريقي أمانة بغداد ونفط البصرة ضمن الجولة (١٥) من دوري كرة الصالات والشاطئية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولاحظت وجودَ تجاوز من قبل لاعبِ نفط البصرة الذي يحمل الرقم (١١) (يحيى أسعد) على حكم المباراة، وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي البصرة (يحيى أسعد) مباراتين استناداً إلى المادة ٤٧/ صالات، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

وتابع ؛ ان اللجنة "ناقشت الاعتراضَ المُقدم من قبل نادي البيشمركة على نادي الناصرية الرياضي بخصوص إشراكِ لاعب نادي الناصرية الذي يحمل الرقم (١٠٠) في الكشوفات باسم (فؤاد سلامي)، وبعد اطلاعِ اللجنة على الاعتراض من قبل نادي البيشمركة لاحظت أن إشراك اللاعب في المباراة يُعد مخالفًا لنظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، وقررت اعتبار نادي الناصرية خاسرًا بنتيجة (٣- صفر) استنادًا إلى أحكام المادة الثالثة/٢٧ مسابقات، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة".

كما "اطلعت اللجنة على التقرير المُقدم من قبل مشرف مباراة فريقي الرمادي والحدود ضمن دوري الدرجةِ الأولى من موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولاحظت وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل مدير نادي الرمادي (مازن عبود) على طاقم التحكيمِ بألفاظٍ غير محترمةٍ، وقررت إيقاف مدير فريق الرمادي (مازن عبود) ثلاث مبارياتٍ وفق أحكام المادة 51/1 انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

وأشار البيان الى ان اللجنة "لاحظت وجودَ حالة تجاوز من قبل مدربِ حراس مرمى نادي العلم (حمزة حسوني) ولاعب فريق العلم الذي يحمل الرقم (٥٢) (رائد يوسف)، ومشرف فريق نادي العلم (عدي ثائر) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة اعتبار نادي العلم خاسرًا بنتيجة (٣-٠) أمام نادي المرور استنادًا الى أحكام المادة الرابعة/١١، وبدلالة المادة الرابعة/٩ مسابقات، وإيقاف مدرب حراس مرمى نادي العلم (حمزة حسوني) أربع مبارياتٍ استنادًا إلى المادة ٥١/ 1 انضباط"، وكذلك "إيقاف لاعب نادي العلم الذي يحمل الرقم (٥٢) إلى نهايةِ هذا الموسم والموسم المقبل (٢٠٢٢/٢٠٢٣) لتجاوزه بالضرب على حكم المباراة وفق المادة ٣/٥١ انضباط"، و "إيقاف مشرف فريق نادي العلم (عدي ثائر) ست مبارياتٍ ضمن أحكام المادة ١/٥١ انضباط"، اضافة الى "حرمان جمهور نادي العلم من مرافقة الفريق ثلاث مبارياتٍ استنادًا الى احكام المادة ٥/ب انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة".

وذكر البيان؛ ان اللجنة اطلعت "على التقرير المُقدم من قبل مشرف مباراة فريقي دهوك وسوق الشيوخ ضمن دوري الدرجةِ الأولى للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولاحظت وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل لاعب فريق سوق الشيوخ (عباس فاضل) الذي يحمل الرقم (٤)، حيث قامَ اللاعب المذكور برفع حذائه مرتين على الجمهور الموجود في المُدرجات، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب سوق الشيوخ الذي يحمل الرقم (٤) (عباس فاضل) ست مبارياتٍ استنادًا الى أحكام المادة ٥٨/ انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة"، كما "قررت اللجنةُ استدعاءَ لاعب نادي الطلبة الرياضي (محمد موسى) للحضور أمامها يوم الاثنين الموافق (2/28) في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً".