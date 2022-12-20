انضباط اتحاد الكرة تصدر عقوبات بحق اندية عراقية

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم يوم الثلاثاء، للتباحُّثِ ومناقشةِ بعض تقارير مشرفي المباريات التي حصلت فيها عددٌ من الخروقاتِ.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة ناقشت تقريرَ مشرف مباراة ناديي الجامعة والتجارة التي جرت في ملعبِ الذهب الأبيض ضمن منافساتِ الدرجةِ الثانية، وقد لاحظت أن المباراةَ لم تلعبْ بسببِ عدم وجود سيارةِ إسعافٍ واعتبار فريق الجامعة خاسراً.

وأضاف أن اللجنةُ وجدت أن عدَّ فريق الجامعة خاسراً المباراة قرارٌ مخالفٌ للوائح والقانونِ، وبعض الأحيان بالتلاعب بالنتائج، وقد تمّ تعديلُ لائحة الانضباط بهذا الخُصوص ضمن أحكام 1/66/ب من لائحةِ الانضباط الذي تنص على (في حالةِ عدم توفر سيارة الإسعافِ من قبل الفريق المضيف تفرضُ عليه غرامةٌ مقدارها خمسمائة ألف دينار عراقي)، والمصادق عليها من قبل المكتبِ التنفيذيّ لاتحاد الكرة، وعليه قررت اللجنة فرض غرامةٍ ماليةٍ قدرها 500 ألف دينار عراقي على فريقِ الجامعة لعدم توفير سيـارةِ إسعاف.

وتابع البيان أن لجنةُ المسابقات تكلف بتحديد موعدٍ جديدٍ للمُباراةِ استناداً للمادة 1/66/ب انضباط، مشيرا إلى أنه قرار قابل للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة.

وأشار البيان؛ إلى أن اللجنةُ ناقشت تقريرَ حكم مباراة العدالة والتاجي، وما رافقَ المباراة من سلوكٍ مُشينٍ من قبل مشرفِ فريق العدالة (عبد الرزاق عبد الحسن) من خلال عدم الانصياعِ لقراراتِ الحكم بعد طرده ورفضه الخروج من أرضِ الملعب، وتجاوزه على الحكم وتلفظه بألفاظٍ خارجةٍ عن الروحِ الرياضيّة وتعاقب عليها اللوائحُ والقوانين. وعليه قررت اللجنة معاقبة مشرفِ فريق العدالة (عبد الرزاق عبد الحسن) بالإيقافِ لمباراتين استناداً لأحكام المادة 1/51 انضباط، على أن تنفذَ العقوبةُ بالتعاقُّبِ مع العقوبةِ الإداريّة (الطرد)، لافتا إلى أن قرار قابل للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة.