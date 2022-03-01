انضباط اتحاد الكرة العراقي يصدر حزمة قرارات بينها حرمان لاعبين

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، وتدارست عدداً من الحالاتِ التي حصلت في المسابقاتِ الكرويّة وأصدرت قرارات عدة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد مناقشةِ تقرير المُشرف وحكم مُباراة فريقي مصافي الوسط ومصافي الجنوب ضمن دوري الكرةِ الشاطئية، تقررَ معاقبة لاعب مصافي الوسط (أحمد سامي) بالإيقافِ مباراتين مع غرامةٍ قدرها (250) ألف دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 47/ ثانيا من لائحة الشاطئية، فضلاً عن معاقبة مدربِ نادي مصافي الوسط (رعد كريم) بالحرمانِ من مرافقةِ فريقه لمباراتين مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (250) ألف دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 2/53 من لائحة الشاطئية".

وأضافت، "بعد الاطلاعِ على تقرير حكمِ ومشرف مباراة فريقي أربيل والشرطة ضمن منافساتِ دوري الكرة الممتاز، قررت اللجنة حرمانَ لاعب فريق الشرطة (محمد مزهر) مباراتين، وتنفذ العقوبةُ الإدارية بالتعاقب مع العقوبةِ الفنية (الطرد) ابتداءً من الدور الخامس والعشرين استناداً للمادة 51/ أولا من لائحة الانضباط".

كما قررت اللجنة أيضا حرمانَ إداري فريق الشرطة (عامر ثابت) من مرافقةِ الفريق لمباراتين بسببِ دخوله ميدان الملعب والتهجّم على طاقمِ التحكيم، وتنفذ العقوبةُ الإدارية بالتعاقبِ مع العقوبة الفنية (الطرد) ابتداءً من الدور الخامس والعشرين استناداً للمادة 3/52 انضباط، وكذلك حرمان مدرب فريق الشرطة (مؤمن سليمان) من مرافقةِ فريقه مباراتين بسبب قيامه بحركاتٍ استفزازيةٍ بعيدة عن الروحِ الرياضيّة، وتنفذ العقوبة الإداريّة بالتعاقبِ مع العقوبة الفنية (الطرد) ابتداءً من الدور الخامس والعشرين استناداً للمادة 3/52 انضباط.

ووفقاً للبيان ناقشت اللجنة الاعتراضَ المُقدم من قبل نادي الموصل على نادي الأمواج ضمن الدوري التأهيلي للدرجةِ الأولى للمنطقةِ الشمالية حول إشراكهم لاعبين لا يحملون شعارَ الاتحاد المركزي لكرةِ القدم، وبعد الاطلاع على الاعتراض، وكذلك تأييد مشرف المباراة الذي أيّد ما وردَ في الاعتراض، عليه قررت اللجنة عدَّ نادي الأمواج خاسراً بنتيجة (3-0) أمام نادي الموصل استناداً الى المادة الثالثة / 27 مسابقات.

كما قررت أيضاً حرمان مشرف المباراة (محمد حسين شيخ محمد) أربعة أدوارٍ واجبة لسماحه بمشاركةِ اللاعبين من دون حمل شعارِ اتحاد كرةِ القدم ومخالفة لوائح لجنةِ المسابقات، واستناداً للمادة العاشرة انضباط.

وتدارست اللجنة التقريرَ الذي تقدمت به لجنةُ الصالات والشاطئية بخصوص انسحابِ نادي الجيش للكرةِ الشاطئية لمباراتين في الموسم الحالي 2021-2022، وبعد الاطلاع على الضوابط والتعليماتِ للدوري الممتاز لكرة الصالات والشاطئية قررت عدَّ نادي الجيش منسحباً من دوري الموسم الحالي مع شطبِ نتائجه وهبوطه الى درجةٍ أدنى مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي استناداً للمادة 4/45 من لائحة الصالات والشاطئية.

وقررت اللجنة استدعاءَ اللاعبين (محمد قاسم فلحي) لاعب نادي شهداء الأمين، واللاعب (أحمد ماجد حمود) لاعب شباب نادي العدل، للحضور الى مقرّ الاتحادِ يوم الاثنين الموافق (2022/3/7)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وتقرر استدعاء لاعب نادي نفط الوسط للشباب (ضياء حسين) مع شقيقه (عبد الله حسين) مستصحبين معهما البطاقة الموحدة والبطاقة التموينيّة لاجتماعِ اللجنة يوم الاثنين الموافق (2022/3/7) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.