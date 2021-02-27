انضباطية التطبيعية تنوي معاقبة نادي نفط الوسط بسبب بيان

شفق نيوز/ دعت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، إدارة نادي نفط الوسط إلى إرسال ممثل عنها للقاء اللجنة، على خلفية بيان استنكار أصدرته الإدارة في وقت سابق.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن على ممثل إدارة نفط الوسط الحضور لمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين الأول من آذار المقبل، وذلك على خلفية البيان الصادر من إدارة النادي بعد قرار اللجنة اعتبار فريق نفط الوسط لكرة الصالات خاسرا (5 - صفر) أمام فريق الشرطة في دوري كرة الصالات.

وكانت إدارة نادي نفط الوسط، قد استهجنت في بيان أصدرته في 15 من شهر شباط الجاري، قرار لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية والتي عدت الفريق النادي بكرة الصالات خاسراً أمام الشرطة بنتيجة (5-0) على الرغم من فوزه بنتيجة (5 - 4).

وبينت إدارة النادي أن لجنة الانضباط أصدرت عقوبتها هذه على خلفية إصابة لاعب فريق نفط الوسط مهدي كاظم أحمد، بفيروس كورونا، وحضوره أثناء المباراة لكن من دون المشاركة فيها كلاعب.

ورأت إدارة النادي أن هذه العقوبة غير مستحقة، وأنها ستحافظ على حقوقها القانونية من خلال الاستئناف والتظلم واللجوء إلى المحاكم والاتحاد الدولي للعبة وأن اقتضت الضرورة إلى محكمة كاس الدولية.