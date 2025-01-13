انشيلوتي يشيد بـ"لاعب واحد" فقط في مواجهة برشلونة

شفق نيوز/ أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه الشديد عقب خسارة الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد.

وحسم البارسا الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وسجل خماسية برشلونة: رافينيا بـ"هدفين"، وهدف لكل من لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي، وأليخاندرو بالدي، بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريغو.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "كانت ليلة سيئة، نشعر بالحزن مثل جميع مشجعينا، إنها خيبة أمل، لا يجب إخفاؤها، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "في بعض الأحيان تستطيع الفوز وفي أحيان أخرى عليك أن تتعلم من الهزيمة، علينا أن نركز على المستقبل، لا يوجد شيء آخر، يجب أن نركز فقط على المضي قدما".

وتابع المدرب الإيطالي: "دافعنا بشكل سيئ، وهذا أثر علينا في المباراة، هم وجدوا الأهداف بطريقة بسيطة، لم ندافع جيدا لا في الضغط العالي ولا في الدفاع المنظم".

وعما قاله بين الشوطين للاعبيه، أوضح: "أولا طلبت منهم محاولة لعب كرة القدم لأننا في الشوط الأول لم نلعب كرة قدم، كنا نرسل الكرات الطويلة لكن هذه لم تكن الفكرة، الفكرة كانت اللعب ولم نفعل ذلك".

وأشاد أنشيلوتي بلاعب واحد في مواجهة برشلونة، مشددا: "لم يكن هناك شيء جيد في المباراة، فقط أداء مبابي، الذي قدم مباراة جيدة للغاية، علينا أن ننسى الباقي ونتطلع إلى الأمام".

واختتم: "المباراة لم تكن جيدة منذ الدقيقة الأولى، حتى مع 10 لاعبين لبرشلونة لم نكن جيدين، أنا حزين من المباراة، لم نكن قادرين على فعل أي شيء، خاصة في الدفاع، لكن لم ندافع بشكل سيئ فقط في الخط الدفاعي، بل أيضا في وسط الملعب والهجوم".