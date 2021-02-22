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انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-22T15:47:08+0000
انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

شفق نيوز/ استنكرت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، بث قناة "الشباب سبورت" انشودة تتغنى بنادي الزوراء الرياضي و"تسيء" لنادي القوة الجوية بحسب ادارة النادي.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة نادي القوة الجوية الرياضي وجمهورها العريق تستنكر الانشودة التي تشير الى الكراهية والاساءة بين الاندية الرياضية العريقة من قبل قناة الشباب سبورت".

واضافت أن "نادي القوة الجوية يمثل اسم العراق في البطولات والمحافل الدولية والعربية والاسيوية وهذه الإساءة ليست لنادينا وجمهورنا العريق بل هي اساءة الى الرياضة العراقية التي تثير مشاعر جمهورنا وادارته مع الاعتزاز بكافة الاندية الرياضية العراقية".

يشار الى ان قناة "الشباب سبورت" بثت قبل يومين اغنية تتغنى بفريق الزوراء وانجازاته، واساءة ضمنية لفريق القوة الجوية. وجاء في الاغنية ما نصه "ما يوصل اليه ويتعيقل عليه اجاهم نورس اليوم حطها راموسية".

ويردد انصار فريقي الزوراء والقوة الجوية في مباريات فرقهما هتافات استفزازية تنتهي احيانا الى اشتباكات وشجار بينهما.

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