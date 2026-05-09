انسحاب إيراني من نهائي بطولة عالمية بسبب إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت لاعبة التنس الإيرانية، هانا شعبان بور، يوم السبت، انسحابها من مواجهة لاعبة إسرائيلية في نهائي بطولة الجولة العالمية "J60" المقامة في تركيا.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن هانا شعبان بور، رفضت خوض غمار المنافسة في نهائي فئة "الزوجي" أمام لاعبة من إسرائيل، وذلك "تنديداً بالجرائم الأميركية والإسرائيلية" التي أدت لمقتل طلاب مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن بور نجحت في بلوغ المباراة النهائية لفئة "الزوجي" باقتدار، رفقة زميلها التركي في الفريق.

ومع تحديد الطرف الثاني في النهائي، والذي ضم لاعبين من روسيا وإسرائيل، قررت "شعبان بور" الانسحاب من المواجهة الختامية.