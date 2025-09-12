انسحاب مفاجئ لمنتخب العراق للملاكمة من بطولة قرغيزستان

شفق نيوز- بغداد

قدم الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الجمعة، اعتذاره الرسمي عن المشاركة في بطولة قرغيزستان الدولية لفئة الشباب، والمقرر إقامتها خلال الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد كان قد قرر المشاركة في البطولة إلا أنه تفاجأ بأن مكان إقامة المنافسات يبعد نحو عشر ساعات بالحافلة عن العاصمة القرغيزية، ما يشكل عبئاً بدنياً كبيراً على اللاعبين، خصوصاً ان رحلة العودة ستكون بالطريقة نفسها، بالإضافة إلى مشقة السفر الجوي والتنقلات (الترانزيت)".

وأضاف أن "المنتخب الوطني للشباب سيتوجه اليوم، إلى محافظة السليمانية، حيث سيدخل معسكراً تدريبياً ابتداءً من اليوم، وذلك بعد إبلاغ الجانب القرغيزستاني بالاعتذار الرسمي عن عدم المشاركة".

وأشار تكليف إلى أن "هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج التحضيري الذي أعده الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر انطلاقها في مملكة البحرين في 21 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".