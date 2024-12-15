انسحاب فريقين من التنافس على بطولة كأس العراق والاتحاد يعوض النقص

شفق نيوز/ اعلنت إدارتا ناديي سامراء و الكوفة، يوم الأحد، انسحابهما من بطولة كأس العراق بقرار إداري من قبل الناديين .

وقال رئيس نادي سامراء صدام عزيز لوكالة شفق نيوز، ان الانسحاب جاء بسبب الفوارق بين الفرق اضافة للضائقة المالية التي يعانيها النادي وفضلنا الانسحاب.

وبين ان الاتحاد العراقي لكرة القدم احترم قرار نادينا و نادي الكوفة وقرر تعويض غيابنا بفريقي الصادق و الصليخ ليخوضا لقائهما امام اربيل والميناء بدلا من الفريقين المنسحبين في الدور الـ 32 .

وسيواجه فريق الميناء يوم الثلاثاء المقبل فريق الصادق ضمن منافسات الدور الـ 32 ، بينما يواجه فريق اربيل يوم الثلاثاء ايضاً فريق الصليخ .

وكان الاتحاد العراقي قد اعلن موعد انطلاق الدور الأول للبطولة في السابع عشر من الشهر الجاري، على أن تجري المباريات في ملعب الفريق الأول، فيما ستنطلق الجولة الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، وجاءت نتائج القرعة السابقة على النحو الاتي:

الميناء × الكوفة

أربيل × سامراء

الكاظمية × نفط البصرة

الكهرباء × الرمادي

ديالى × نفط الوسط

النفط × الناصرية

الكرمة × المصافي

كربلاء × الصناعات الكهربائية

الاتصالات × القاسم

الكرخ × أمانة بغداد

الغراف × الصناعة

عفج × ميسان

بيشمركة × الفهد

غاز الشمال× مصافي الجنوب

الجولان × الموصل

الحسين × البحري