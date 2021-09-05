سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل بعد اقتحام الملعب من قبل وزارة الصحة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-05T20:14:14+0000
انسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل بعد اقتحام الملعب من قبل وزارة الصحة

شفق نيوز/ انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة منافسه منتخب البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج مارتينيز وكريستيان روميرو ولوسيلسو، اليوم الأحد، من الملعب، خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وشارك ثلاثة لاعبين من الأرجنتين اتهمتهم السلطات الصحية البرازيلية بخرق قواعد الحجر الصحي في مباراة منتخب بلادهم أمام مضيفه البرازيلي رغم أن السلطات البرازيلية أمرتهم بالعزل الذاتي فورا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

وشهدت التشكيلة الرسمية للفريقين مشاركة إميليانو مارتينيز في حراسة المرمى وكريستيان روميرو في قلب الدفاع وجيوفاني لوسيلسو في الوسط.

والثلاثة ضمن أربعة لاعبين يحترفون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وحاول عناصر من وزارة الصحة إخراج الثلاثي المذكور قبل أن يقرر لاعبو منتخب الأرجنتين الانسحاب من المباراة بعد وقت قصير من صافرة البداية.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تم تأجيل المباراة.

related

الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

Date: 2021-07-11 01:52:38
الأرجنتين تحقق بطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل

ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

Date: 2019-07-08 15:16:58
ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

كونميبول يوقف ميسي رسمياً

Date: 2019-08-03 09:32:12
كونميبول يوقف ميسي رسمياً

"إصابة مرعبة لنيمار " قبل كوبا أميركا

Date: 2019-06-06 07:48:46
"إصابة مرعبة لنيمار " قبل كوبا أميركا

البرازيل تتجاوز بيرو بفوز ثقيل

Date: 2021-06-18 04:13:32
البرازيل تتجاوز بيرو بفوز ثقيل

رسميا.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

Date: 2019-06-06 11:16:40
رسميا.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

البرازيل إلى نهائي كوبا امريكا على حساب البيرو

Date: 2021-07-06 04:55:22
البرازيل إلى نهائي كوبا امريكا على حساب البيرو

ثنائية كوتينيو تقود البرازيل للفوز على بوليفيا

Date: 2019-06-15 08:27:57
ثنائية كوتينيو تقود البرازيل للفوز على بوليفيا