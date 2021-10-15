انسحاب الجوية أمام نوروز بسبب دخول الجمهور 

شفق نيوز/ رفض فريق القوة الجوية خوض المواجهة أمام نادي نوروز ، على ملعب السليمانية بسبب دخول الجماهير ، كما رفض الطاقم التحكيمي الايعاز بانطلاق المباراة .

وحاولت شرطة السليمانية من معالجة هذه الفوضى واخراج الجمهور ليبدأ اللقاء لكنها اخفقت في إقناع الجمهور بالمغادرة.

وقد منحت ادارة الجوية الجمهور والحكام مهلة ساعة اذا لم ينسحب سيغادر فريق القوة الجوية ارض الملعب وينسحب من خوض اللقاء اما اذا ترك الجمهور الملعب فسيكمل الجوية المباراة، وبعد انقضاء الساعة بقى الحال على وضعه لينسحب فريق القوة الجوية ويترك الملعب.

يذكر أن فريق نوروز من السليمانية كان من المفترض ان يستضيف فريق القوة الجوية اليوم في الساعة 3 عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .