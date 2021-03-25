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انسحابات وإبعاد تسبق المؤتمر الانتخابي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-25T07:56:52+0000
انسحابات وإبعاد تسبق المؤتمر الانتخابي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية

شفق نيوز/ تنطلق يوم الخميس المؤتمر الإنتخابي لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقي والذي يستمر لمدة يومين لإنتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد.

ويعد المؤتمر بإشراف لجنة قضائية سباعية مشكلة من مجلس القضاء الأعلى تشرف بشكل مباشر على الانتخابات 

وقال موفد وكالة شفق نيوز إلى المؤتمر، أن صباح الكناني، وممثل اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني انسحبا من الانتخابات.

وابعدت اللجنة المشرفة ممثل اتحاد الكرة الطائرة جميل العبادي عن الانتخابات كما أبعدت بطلة القوس والسهم رند سعد.

وكان اياد بنيان المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية اعلن لوكالة شفق نيوز عن انسحابه من الترشيح في انتخابات الاولمبية المقرر يوم غد الجمعة.

 

 

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