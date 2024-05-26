انريكي: بديل مبابي في باريس سان جيرمان سيكون الفريق نفسه والمشجعين

شفق نيوز/ ردّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بشكل غير متوقع عند سؤاله عن بديل كمهاجمه كيليان مبابي، والذي قرر الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

النجم الفرنسي ظهر في مقطع فيديو وأوضح من خلاله أن الموسم الجاري هو الأخير له في الفريق الباريسي وفرنسا ككل وأنه سيذهب لمغامرة جديدة في الموسم المقبل، وستكون محطته المقبلة هي ريال مدريد.

وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو وتحديدا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وألمح الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعدم التعاقد مع مهاجم جديد خلفًا للنجم كليليان مبابي، في رد غير متوقع على الإطلاق.

وقال إنريكي بعد فوز فريقه بكأس فرنسا لكرة القدم الليلة الماضية إنه سيتعين على فريقه واللاعبين الجدد الذين سينضمون في فترة الانتقالات الصيفية الارتقاء بأدائهم في ظل رحيل هداف الفريق التاريخي كيليان مبابي.

وأكد إنريكي إن الفترة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد ستكون ضرورية لإعداد فريقه للارتقاء إلى مستوى التوقعات في الموسم المقبل إذ لا يمكن لأي لاعب أن يحل محل مبابي الذي تشير تقارير إلى احتمال انضمامه للعملاق الإسباني ريال مدريد.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "كان من حسن حظي تدريب كيليان هذا الموسم، كان موسما صعبا بالنسبة له بعد سبع سنوات قضاها في ناديه وبعد كل ما حققه، من الصعب أن نقول وداعا".

وأضاف "لا يوجد بديل لمبابي، لا يمكننا إيجاد بديل له، سنفعل ذلك من خلال الفريق وأربعة أو خمسة أو ستة تعاقدات يمكننا إبرامها.. سيكون بديل كيليان هو الفريق الذي سيحاول، إلى جانب المشجعين وطموحنا، الفوز بكل الألقاب في المواسم التالية".

ودرب إنريكي اللاعب الفرنسي مبابي خلال العام الأخير من السنوات السبع التي قضاها قائد منتخب فرنسا مع باريس سان جيرمان وهي فترة سجل فيها المهاجم رقما قياسيا بلغ 256 هدفا وساعد فريقه في تحقيق 15 لقبا بينها ستة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

والفوز بدوري أبطال أوروبا يظل التحدي الأكبر الذي يواجه باريس سان جيرمان بعد أن طالت فترة انتظار تحقيق لقبه الأول في البطولة الأوروبية الأولى للأندية رغم الاستثمارات الضخمة في الفريق بعد خسارته في قبل النهائي أمام بروسيا دورتموند في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال إنريكي: "التحدي الكبير الذي يواجه أي لاعب يرغب في الانضمام للفريق هو أننا نريد صنع التاريخ وهذا النادي سيفوز بدوري أبطال أوروبا عاجلا أم آجلا، الأمر صعب لكن هذا الفريق سيحققه".

وأردف: "يقترب هذا الموسم من نهايته لكن المفاوضات بدأت بالفعل وهناك إمكانيات لتحسين الفريق، لا يزال مشروعا مثيرا للإعجاب.. أي فريق كبير يطلب تحقيق الكثير واللاعبون بحاجة إلى التأقلم. لا يوجد شيء اسمه عطلة في الفرق رفيعة المستوى في عالم كرة القدم".