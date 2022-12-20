اندية نوروز ونفط البصرة والكرخ تحقق الفوز في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حققت اندية نوروز ونفط البصرة والكرخ، يوم الثلاثاء، الفوز ضمن منافسات الجولة 11 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات الثلاث عن فوز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي الحدود بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.

وسجل الحدود اولاً في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب مصطفى محمود، وتمكن نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب دانة مصطفى، وعاد نوروز ليسجل هدفه الثاني عن طريق اللاعب ديار ياخي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني اضاف فريق نوروز هدفاً ثالثاً عبر اللاعب باكو عمر بالدقيقة 61 من زمن اللقاء وخسر فريق نادي النفط أمام ضيفه فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

سجل نفط البصرة اولاً في الدقيقة 14 عن طريق رودرلف باتريك دانجر ، وتمكن النفط من تعديل النتيجة عن طريق المحترف دينز اكبار انتوني في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين ، ومع بداية الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدفاً ثانيا بمرمى النفط عن طريق المحترف دينز اكبار انتوني في الدقيقة 46.

كما خسر فريق نادي الديوانية امام ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 0-3. سجل الكرخ هدفه الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق نهاد محمد ، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدفين دون رد ، وفي الدقيقة 53 جاء الهدف الثالث للكرخ من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب يوسف فوزي، وجرت المباراة في ملعب كربلاء الدولي.