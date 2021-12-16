اندية عراقية تعترض على قرار إنزال 4 فرق من الدوري وتعده "شخصياً"

شفق نيوز/ أبدت أندية عراقية، يوم الخميس، اعتراضها على قرار إنزال أربعة أندية من الدوري الممتازة مع انتهائه إلى لدوري الدرجة الأولى.

وقال رئيس نادي الميناء محمد جابر لوكالة شفق نيوز، إن "القرار ليس بمحله وغير قانوني ويعد شخصياً، وكان على الاتحاد الاجتماع مع الأندية الـ20 لأخذ آرائهم".

واضاف ان "القرار غير منصف لاسيما انه أتى بعد انتهاء الدور الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز ومن الغرابة ان يتم اتخاذ القرار في مثل هذا الوقت وبعد قطع الفرق جولات من منافسات الدوري ورتبت حالها على النظام السابق".

واشار الى انه "كان من المفروض ومن باب العدالة والديمقراطية اخذ اراء الأندية في اجتماع يحدده الاتحاد قبل اصدار القرار، والمفترض من الاتحاد المصادقة على القرار في اجتماع يكون قبل انطلاق الدوري وتتم المصادقة عليه بموافقة الجميع لكن ذلك لم يحدث وفضل الاتحاد اتخاذ قرار انفرادي شخصي".

بينما قال عضو ادارة نادي زاخو ومشرف فريقه الكروي طه عبد الحكيم لوكالة شفق نيوز، "لايجوز على اتحاد الكرة ان يقرر إلا بعد الرجوع الى الاندية او كان عليه اتخاذ القرار النهائي قبل انطلاق الدوري".

واضاف ان "الاندية كيفت نفسها على الترتيب السابق لسنوات بهبوط فريقين، مبينا لو كانت الاندية لاسيما المهددة تعلم ان الهبوط سيكون لاربعة فرق لكانت رتبت نفسها بشكل يتناسب مع عدد الفرق الهابطة".

واشار الى ان "مركز فريق ناديه حاليا في تصنيف الفرق المقدمة ضمن فرق الدوري الممتاز وانه يقدم مستويات جيدة في الدوري الممتاز وهو غير معني بالقرار كونه مسيطر على وضعه لكن الحق يقال كان لابد من ابلاغ للاندية او الاتفاق معها واخذ رايها كي لايكون قرار انفرادي".

وابدى الحكيم استغرابه لقرار الاتحاد بعد 12 جولة من منافسات الدوري مما وضع عدد من الاندية في حرج كبير.

واكد بانه "يتمنى ان يكون عدد فرق الدوري 16 فريقاً بل حتى يتمنى ان يكون 14 فريقا لتكون منافسة حقيقية في الدوري العراقي الممتاز لكن القرار يجب ان يتخذ بأخذ الاراء وفي وقت مسبق قبل انطلاق الدوري وتحسم بوقتها ولا يكون مفاجأة للاندية.

وأمس الأربعاء، أعلن عن إقامة الدوري العراقي من 16 فريقاً ابتداءً من موسم 2023 / 2024، بالتعاون مع رابطة أندية الدوري الإنجليزي.