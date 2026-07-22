اندية دوري نجوم العراق تكثف تحضيراتها للموسم الجديد بين تعاقدات ومعسكرات تدريبية

شفق نيوز - بغداد

تواصل اندية دوري نجوم العراق تحضيراتها المكثفة استعداداً لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، من خلال تعزيز استقرارها الفني والإداري وإبرام التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين الى جانب اقامة المعسكرات التدريبية داخل العراق وخارجه، بهدف الوصول الى اعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشهدت استعدادات الاندية العراقية العديد من التطورات المهمة، حيث جدد لاعب المنتخب الوطني المهاجم علي يوسف عقده مع نادي الطلبة ليواصل مشواره مع "الأنيق" خلال الموسم المقبل في خطوة تهدف الى الحفاظ على ركائز الفريق وتعزيز الاستقرار الفني.

وعلى صعيد الانتقالات، انضم اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي الى صفوف نادي ديالى قادماً من اربيل، فيما تعاقد نادي اربيل مع اللاعب أحمد يحيى قادماً من الشرطة لتمثيل الفريق لمدة موسم واحد.

وفي جانب التحضيرات دخل نادي الكهرباء التاريخ بعدما أصبح أول نادٍ عراقي يختار مدينة الموصل لاقامة معسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

وقد دشن الفريق معسكره باجراء اول وحدة تدريبية وسط اجواء ايجابية وتركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، في إطار رفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق منافسات الدوري.

واقتربت الهيئة المؤقتة لنادي كربلاء بنسبة كبيرة، العائد الى دوري نجوم العراق من حسم ملف مدرب الفريق بالتعاقد مع مدرب من مقدونيا الشمالية استعداداً للموسم المقبل.

وفي إطار التحضيرات للموسم الجديد، أعلن نادي غاز الشمال عن تشكيل جهازه فني سوري مساعد سيقود الفريق في منافسات دوري نجوم العراق الى جانب المدرب رأفت محمد المدير الفني الذي تم تعيينه لتدريب الفريق، وهم محمد اليوسف مساعداً فيما يشغل هاشم كرد أوغلي منصب مدرب اللياقة البدنية، ومجد اسماعيل الذي سيتولى مهام المحلل الفني الى جانب العراقي كاوة ابراهيم مدرباً لحراس المرمى.

من جانبه ، يواصل نادي دهوك تدريباته في معسكره المقام في تركيا بقيادة المدرب الايراني يحيى غول محمدي، الذي تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لقيادة "صقور الجبال" في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027، وسط تطلعات لتقديم موسم مميز وتحقيق نتائج إيجابية.