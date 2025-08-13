اندية العراق تدعم صفوفها بتعاقدات جديدة استعداداً للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية عراقية في دوري نجوم العراق، إتمام تعاقداتها مع لاعبين محليين وعرب بارزين، استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وبصم اللاعب معين أحمد على كشوفات نادي الموصل قادماً من نادي الكهرباء، وسبق أن مثل النجف لعدة مواسم إضافة إلى نوروز والكهرباء.

كما انضم اللاعب أكرم رحيم إلى النادي الموصلي قادماً من نفط ميسان، بعد أن مثل الشرطة ونفط ميسان لأكثر من سبعة مواسم.

وحسم نادي الشرطة صفقة ضم المحترف المغربي مهدي أصحابي قادماً من أولمبيك آسفي المغربي، فيما تعاقد نادي الغراف مع المهاجم أيمن لؤي على سبيل الإعارة من نادي النجف.

كما تعاقد نادي أربيل مع اللاعب علي شاخوان قادماً من القوة الجوية لتمثيله موسماً واحداً، ووافقت إدارة نادي الكرخ على انتقال المحترف الأردني مهند أبو طه إلى صفوف الجوية بعد انتهاء فترة إعارته مع العروبة السعودي.

وفي سياق متصل، قررت إدارة نادي النفط، بالتنسيق مع المدرب عادل نعمة، تصعيد المدافع الواعد أوس فراس وحارس مرمى منتخب شباب العراق حسين محمد إلى الفريق الأول، قادمين من رديف النادي، للمشاركة في دوري نجوم العراق الموسم المقبل.