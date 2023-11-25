انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 157500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 158650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا عراقي مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 157200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.