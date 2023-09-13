انجاز يتحقق للمرة الاولى.. الرباع العراقي قاسم حسن "يخطف" ذهبية بطولة العالم بالاثقال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، اليوم الأربعاء، عن احراز الرباع العراقي قاسم حسن بوزن 96 كغم الوسام الذهبي الأول بفعالية الخطف في بطولة العالم المقامة في العاصمة السعودية الرياض، فيما وصفت هذا الإنجاز بأنه يحدث للمرة الأولى بتاريخ هذه الرياضة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لاتحاد رفع الاثقال محمد كاظم مزعل في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الرباع العراقي قاسم حسن بوزن 96 كغم أحرز الوسام الذهبي الاول بفعالية الخطف بعد ان رفع 175 في بطولة العالم المقامة منافساتها في العاصمة السعودية الرياض"، مبينا ان "ذلك يحدث للمرة الأولى بتاريخ رياضة رفع الاثقال".

وأضاف "ننتظر فعالية النتر التي تجري منافساتها حاليا في السعودية ونأمل تحقيق نتائج مفرحة".

وبارك مزعل "للأسرة الرياضية لفرع الاثقال ورياضة العراق هذا الانجاز الكبير الذي تحقق بتظافر جهود اللجنة الأولمبية والاتحاد والمدربين واللاعبين".