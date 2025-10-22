انجازات جديدة للمنتخب العراقي بـ "التك بول" ضمن الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- المنامة

تأهل لاعب المنتخب العراقي للشباب نور الدين حيدر، إلى نهائي منافسات الفردي للتك بول.

فيما بلغ الثنائي أبو الفضل جليل ونرجس صادق، نهائي الزوجي المختلط، بعد فوزهما المستحق على الفريق الماليزي في الدور نصف النهائي.

وجاء تأهل نور الدين، بعد تغلبه على خصومه خلال منافسات اللعبة، ليضرب موعداً مع النهائي المرتقب.

وسيخوض نور الدين، اللقاء النهائي لتحقيق الذهب ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقامة حالياً في البحرين.