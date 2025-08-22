انتهت فرصة التأهل.. "طائرة العراق" تخسر أمام ليبيا بالبطولة العربية للناشئين

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة، في فئة الناشئين، يوم الجمعة، أمام المنتخب الليبي في دور الربع نهائي من البطولة العربية للناشئين، ليفقد فرصة التأهل.

وجرت المباراة، في صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان، حيث انتهت بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، ليلعب المنتخب العراقي على المراكز الترتيبية من 5-8.

وكان المنتخب العراقي للناشئين للكرة الطائرة، فاز على نظيره الكويتي في ثالث مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية الـ17 الجارية أحداثها في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يخسر اليوم في دور الربع نهائي.