انتهت الحكاية.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي

شفق نيوز/ تعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في عقد لمدة سنتين، مع خيار للتمديد حتى يونيو 2024.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن الراتب الصافي لميسي حوالي 35 مليون يورو لكل موسم مع إضافات.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1425034569368195084

وأضاف أن سيكون في باريس في الساعات المقبلة.

وأعلن ميسي رحيله عن النادي الكتالوني برشلونة بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد، وأقر بأن بعض الأندية تواصلت معه، ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أفصح عنه نتيجة ضغط الأسئلة عليه، لكنه لم يصرح بباقي الأندية التي تفاوضه.