انتهاء أزمة لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين مع السلطات اللبنانية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن انتهت أزمة لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، مع السلطات اللبنانية التي كانت تمنع دخوله البلاد بسبب جواز سفره الذي يحمل تأشيرة إسرائيلية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تأمين دخول حسين إلى الأراضي اللبنانيّة والمشاركة مع المنتخبِ في اللقاءِ المُرتقب أمام منتخبِ لبنان في الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وبين أن جهودِ وزيرِ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزارةِ الخارجيّة العراقية تضافرت لإنهاءِ المُشكلة والتفهُّم الكامل من قبل الجانب اللبناني.

واشار الى ان الأمينُ العامّ للاتحاد اللبناني، جهاد الشحف، أبلغ الأمينَ العامّ للاتحادِ العراقيّ محمد فرحان، بمنح سمةِ الدخول لأيمن حسين، حال وصوله إلى مطارِ بيروت مع وفدِ المنتخب الوطني.