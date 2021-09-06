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انتهاء أزمة المدينة الرياضية لنادي الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-06T17:26:30+0000
انتهاء أزمة المدينة الرياضية لنادي الشرطة

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الاثنين، عن انتهاء أزمة المدينة الرياضية بعد انتظار طويل ومرير.

وقال أمين سر النادي، العميد غازي فيصل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً جرى اليوم ضم مستشار وزير الداخلية الفريق مهدي الفكيكي وأصحاب العلاقة، وبحضور أعضاء الإدارة الفريق حليم الفرهود، والفريق صادق فرج، وممثل شركة ائتلاف نوردك وAGK المنفذة لمشروع المدينة الرياضية، تمخض عن بلورة تفاهمات مهمة جدا سهلت طريق العودة من جديد للبدء بالمشروع".

وبين ان "وزارة الداخلية ستطلق الاعتماد المالي خلال أسبوعين من الان ليتسنى للشركة المباشرة فعلياً ببناء الملعب الرئيسي وملعب التدريبات".

وأعرب فيصل عن شكره وتقديره لكل من أسهم في "فك طلسم المدينة الرياضية وتحقيق أحلام جماهير القيثارة الخضراء"، مبيناً ان "العقبات أزيلت تماماً ولم يتبق إلا القليل لرؤية العمل يعود من جديد بعد توقف لسنين طويلة".

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