الزاملي: الرياضة متنفس العراقيين الوحيد والخلافات أثرت سلباً عليها

شفق نيوز / أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الخميس، إنهاء خلافات الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، والتوصل لاتفاق بحل الإدارة الحالية، وانتخاب هيئة جديدة مطلع تموز المقبل.

ودعا الزاملي، خلال اجتماع عقده مع الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، في مبنى البرلمان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "النهوض بالقطاع الرياضي وعدم الانشغال بالخلافات التي تتسبب بتراجع انجازات النادي".

وأضاف، أن "إدارة النادي توصلت إلى حل جذري أنهى جميع الخلافات، تضمن حل الهيئة الحالية وانتخاب إدارة جديدة، وذلك بعد مخاطبة وزارة الشباب والرياضة رسمياً".

وأشار الزاملي، إلى أن "الجميع يعلم بأن الرياضة هي المتنفس الوحيد للعديد من الشباب وأغلب أبناء الشعب، وهنا فإن الهدف الرئيسي للقائمين على هذا القطاع هو بنبذ الخلافات مهما كانت أسبابها والمضي باتجاه النهوض بالواقع الرياضي واستقطاب الطاقات الشبابية".

ورأى نائب رئيس البرلمان، أن "الخلافات داخل الأندية الرياضية انعكست سلباً على عموم مفاصل الرياضة والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مستوى وانجازات النادي".

وتمخض عن الاجتماع أيضاً، بحسب البيان، تشكيل هيئة مؤقتة من أعضاء الهيئة العامة لإدارة أمور النادي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ومن ثم تحديد موعد لإجراء انتخابات لتشكيل هيئة إدارية جديدة، وسيتم اعتماد اسماء الهيئة العامة المسجلين بالمؤسسات الرسمية وهم (٢٦٤) عضواً، فضلا عن إلغاء استثمار أرض النادي في منطقة الحبيببة .