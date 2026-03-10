انتقد لابورتا مجدّداً.. أربيلوا: سنلعب غداً من أجل الفوز

شفق نيوز- مدريد

جدّد المدير الفني لفريق ريال مدريد ألفارو أربيلوا، يوم الثلاثاء، انتقاده للمرشح لرئاسة غريمه نادي برشلونة خوان لابورتا، مذكّراً إياه بقضية نيغريرا الشهيرة التي يواجه فيها الفريق الكتلوني اتهامات بمنح مدفوعات سنوية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

حيث وجّه أربيلوا انتقاداً لاذعاً إلى لابورتا، بعدما قال الأخير إن النادي الملكي هو الأكثر استفادة من التحكيم طوال الأعوام الماضية.

وعلق أربيلوا في مؤتمر صحفي اليوم قبل مباراة فريقه مع نادي مانشستر سيتي، رداً على ما قاله لابورتا بأن "ريال مدريد يُدير لجنة الحكام لأكثر من 70 عاماً"، قائلاً إنه "من قال ذلك؟ لابورتا.. المرشح لابورتا! أعتقد أنه من ضاعف المدفوعات لنيغريرا 4 مرات، لذا لا داعي لقول المزيد".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها أربيلوا نادي برشلونة بسبب قضية نيغريرا الشهيرة واتهام النادي الكتالوني بمنح مدفوعات سنوية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، والتي يتم التحقيق فيها حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء الأربعاء في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتطرق أربيلوا للحديث عن موقف كيليان مبابي وتطورات إصابته، مبيّناً أن "حالته أفضل بكثير لكن علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم، لقد عاد وهو يشعر بحالة ممتازة وسنتعامل مع الأمر خطوة بخطوة".

وعن مواجهة بيب غوارديولا، قال أربيلوا: "هو دائماً ما يخبئ مفاجأة ما، مهما شاهدت فرق غوارديولا وحللتها فأنت تعلم يقيناً أن هناك شيئاً ما يجهزه ويجب أن تكون مستعداً ذهنياً للعديد من التغييرات والتحولات التي قد تظهر أثناء اللقاء".

وتابع: "سأكون متفاجئاً حقاً إن لم يقدم غداً رسماً تكتيكياً جديداً أو يدفع بلاعب غير متوقع فهو دائماً ما يفكر تفكيراً عميقاً ومعقداً لخططه".

وحول فرض رقابة خاصة على هالاند أو فودين، أوضح: "سيتعين علينا مراقبة الكثيرين لأن لديهم فرديات كبيرة، لكنهم يؤدون جيدا كمجموعة ويلعبون معصوبي الأعين، إنها مباراة تتطلب تركيزاً دفاعياً عالياً واهتماماً بالكرات الثابتة، فكل تفصيل سيكون جوهرياً، ونحن نركز ونثق في أنفسنا".

واختتم تصريحاته رداً على ما إذا كان التعادل نتيجة جيدة غداً بقوله: "أرى أننا سنلعب غداً من أجل الفوز".