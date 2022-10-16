انتقاماً من الخسارة أم خشية تكرارها؟.. فريق ليبي يتعرض للتخدير في تنزانيا

شفق نيوز/ تعرض فريق الأخضر الليبي لكرة القدم، المشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للتخدير أثناء إقامته في أحد الفنادق بدولة تنزانيا، وذلك قبيل مواجهة مع فريق عزام التنزاني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الفريق الليبي حقق فوزا مهما في مباراة الذهاب بدور الـ32 التمهيدي من البطولة بمدينة بنغازي على فريق عزام التنزاني بنتيجة 3-0.

وقالت بعثة الفريق الليبي في بيان "بعد سفرنا لتنزانيا تعرضت بعثتنا لعدد من العراقيل من نادي عزام، بداية من عدم معاملتنا كما تعاملنا معهم في ليبيا، من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب والمواصلات مجانا، كما أنهم لم يعطونا نتائج المسحات الطبية الخاصة بفيروس كوفيد-19 حتى الآن".

وبينت "بعد تدريبات اليوم وتناول وجبة العشاء، تعرض أغلب اللاعبين لحالات إغماء ودوار وفقدان للتوازن، وتم إسعافهم بالمستشفى، والبعض ما يزال هناك".

وأشارت البعثة الليبية إلى أن "نتائج التحاليل في المستشفى كشفت أن سبب هذه الحالات كان استنشاق مادة مخدرة تسبب فقدان التوازن والدوار بحسب التقرير الطبي".

وأكدت "سنخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بما حدث، لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه التصرفات".

بدورها أدانت وزارة الرياضة الليبية، واستنكرت ما تعرضت له بعثة نادي الأخضر من محاولة "للتسميم"، واصفة الحادثة بـ"الجريمة".