انتقادات روسية للجنة الأولمبية الدولية بسبب إسرائيل

شفق نيوز- موسكو

انتقد بطل العالم السابق في الملاكمة ونائب مجلس الدوما الروسي نيكولاي فالويف قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم استبعاد إسرائيل من البطولات الدولية.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية وصف فالويف القرار بأنه "سياسي ولا يتوافق مع مبادئ الحركة الأولمبية"، مضيفا: "هذه معايير مزدوجة أو حتى ثلاثية، السياسة أصبحت تتغلغل أكثر فأكثر في الرياضة الأولمبية سياسة العقوبات والروسوفوبيا وغيرها".

وكانت اللجنة الأولمبية أوضحت في وقت سابق أن "الرياضيين الإسرائيليين لن يستبعدوا من المنافسات كما حدث مع الرياضيين الروس"، مؤكدة أن "اللجنة الأولمبية الوطنية الإسرائيلية تلتزم بالميثاق الأولمبي".

ومنذ شباط/ فبراير 2022، تم استبعاد معظم الرياضيين الروس من المسابقات الدولية بتوصية من اللجنة الأولمبية الدولية، قبل أن يسمح لعدد منهم لاحقا بالمشاركة تحت صفة محايدة.