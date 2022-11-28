"انتفت الحاجة إليه".. اتحاد الكرة العراقي يلغي قراراً يتعلق بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ صادقَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم الاثنين، على توصيةِ لجنةِ المُسابقات المُتضمنة إلغاء قرارِ إلزام أنديةِ دوري الكُرةِ المُمتاز إشراك لاعبٍ واحدٍ دون 23 عاماً.

وأوضحت لجنةُ المسابقات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قرارَ الإلغاء جاءَ بعدَ أن انتفت الحاجةُ لتواجدِ لاعبٍ دون 23 عاماً، بعدَ أن أُقر إقامة دوري رديف، وبشكلٍ إلزامي لجميع أنديةِ الدوري المُمتاز".

وأضافت اللجنة أن "القرارُ تمّ تعميمهُ على الأنديةِ المُشاركة في دوري الكُرةِ المُمتاز بخطابٍ رسميّ، وسيدخلُ حيزَ التنفيذ ابتداءً من الجولةِ السابعة لمُنافساتِ دورينا".