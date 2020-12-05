انتفاضة مانشستر يونايتد تعصف بوست هام

شفق نيوز/ قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على حساب مضيفه وست هام، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية اليونايتد بول بوجبا (65) وماسون جرينوود (68) وماركوس راشفورد (78)، بينما سجل هدف وست هام الوحيد توماس سوتشيك (38).

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وست هام عند 17 نقطة في المركز السابع.

وسجل بوين هدفًا لوست هام في الدقيقة التاسعة بانفراد مع هندرسون، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وافتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 38، بعدما ارتقى رايس لعرضية من ركلة ركنية، ممررًا كرة متقنة بالرأس لسوتشيك الخالي من الرقابة تمامًا على القائم البعيد، ليسجل الكرة بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

وأجرى سولسكاير تبديلين لمانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني بنزول كل من فيرنانديز وراشفورد على حساب فان دي بيك وكافاني.

كما أجرى سولسكاير تبديل ثالث بنزول ماتا في الدقيقة 62 على حساب مارسيال الذي عانى من الإصابة.

ونجح مانشستر يونايتد في تعديل النتيجة في الدقيقة 65، بعدما مهد برونو كرة مميزة لبوجبا خارج منطقة الجزاء، ليطلق الفرنسي صاروخية سكنت شباك فابيانسكي.

وسرعان ما أضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما أرسل تيليس عرضية متقنة من الجانب الأيسر، استقبلها جرينوود داخل منطقة الجزاء ومن ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وواصل برونو إبداعه من نزوله، بعدما مرر بينية ساحرة لراشفورد في الدقيقة 72، انفرد على إثرها الإنجليزي بفابيانسكي مسددًا بعدها كرة اصطدمت بالقائم.

وأضاف اليونايتد الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعدما مرر ماتا كرة بينية من قبل وسط الملعب، انفرد على إثرها راشفورد بفابيانسكي، ليسدد كرة ساقطة سكنت الشباك.