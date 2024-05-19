انتصار وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-05-19T15:32:38+00:00
شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم "المجموعة الاولى".
وأسفرت نتائج المباريات الخمس عن فوز فريق الكرمة على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 2-0.
وتعادل فريق سامراء مع ضيفه فريق البيشمركة ايجابياً بنتيجة 2-2.
وتعادل فريقا نادي الناصرية مع ضيفه نادي الفهد ايجابياً بنتيجة 1-1.
وتعادل فريق نادي الشرقاط مع ضيفه فريق عفك ايجابياً بنتيجة 1-1.
وتعادل فريق ميسان مع ضيفه فريق الاتصالات بنتيجة 1-1.