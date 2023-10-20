انتصار وثلاث خسائر لريشة طائرة البارالمبياد العراقي في هانغتشو الصينية

شفق نيوز/ قدم لاعبو المنتخب العراقي للمعاقين، يوم الجمعة، مستويات مرضية في أول مشاركة لهم بالريشة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية للبارالمبياد التي تحتضنها غوانتشو الصينية.

وقال الموفد الصحفي ازهر علي لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج اليوم الأول أسفرت عن فوز لاعب منتخبنا اشرف حسن على منافسة المنغولي جانبولد ابارا بشوطين دون مقابل، فيما تفوق التايلندي سومبردات افيكات على لاعبنا كرار حيدر بشوطين دون مقابل رغم الإمكانية الطيبة التي قدمها لاعبنا في اللقاء، وخسارة لاعب منتخبنا محمد الأمير من الإندونيسي سوبرايدي بشوطين دون مقابل".

وتابع "رغم المستوى الكبير الذي قدمه لاعبنا علي الاسدي امام النيبالي براكاش ادهيكاري المصنف الرابع عالميا الا ان الحظ لم يحالفه وخسر بصعوبة بالغة بشوطين مقابل واحد رغم تقارب النتيجة في جميع الأشواط".