انتصار وتعادل في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.

وتعادل فريق الفتوة في المباراة الأولى مع ضيفه ذي قار بنتيجة 29 – 29، وجرت المباراة في قاعة الموصل المغلقة للالعاب الرياضية.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الكرخ على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 30 – 22، وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ المغلقة في العاصمة بغداد.

وكان فريق الكوفة، قد تعادل مع ضيفه الجيش بنتيجة 23 - 23 في آخر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية.