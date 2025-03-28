انتصار وتعادل في دوري النخبة لكرة اليد
شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.
وتعادل فريق الفتوة في المباراة الأولى مع ضيفه ذي قار بنتيجة 29 – 29، وجرت المباراة في قاعة الموصل المغلقة للالعاب الرياضية.
وفي المباراة الثانية، فاز فريق الكرخ على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 30 – 22، وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ المغلقة في العاصمة بغداد.
وكان فريق الكوفة، قد تعادل مع ضيفه الجيش بنتيجة 23 - 23 في آخر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية.