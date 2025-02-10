انتصار كبير للعراق على النيبال في بطولة آسيا لكرة القدم لفاقدي الأطراف

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة القدم لفاقدي الأطراف، يوم الاثنين، فوزاً كبيراً على نظيره النيبالي بنتيجة 18 هدف مقابل لا شيء، في مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لفاقدي الأطراف، التي تستضيفها بنغلاديش.

وتستضيف بنغلادش بطولة كأس آسيا لفاقدي الأطراف للفترة من 7-12 شباط/ فبراير الجاري.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم لفاقدي الأطراف قد فاز يوم الجمعة الماضي على نظيره البنغلاديشي، بنتيجة 6-0 في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا لفاقدي الأطراف، التي تستضيفها بنغلاديش.

يشار إلى أن المنتخب العراقي دخل معسكراً تدريبياً قبل البطولة في بغداد، وسبق معسكر بغداد، آخر في دهوك.