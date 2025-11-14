انتصار عراقي جديد لكرة السلة على الكراسي المتحركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

شفق نيوز- بغداد

حقق منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي المتحركة، يوم الجمعة، فوزاً مهماً على المنتخب الصيني بنتيجة 54-43 نقطة ضمن منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا المقامة في بانكوك.

ونجح الفريق العراقي في تقديم مستوى جيد مكنه من التفوق على أحد أبرز المنتخبات العالمية في اللعبة.

وقال أمين سر اتحاد اللعبة ثامر مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الانتصار جاء نتيجة الأداء الجماعي والالتزام التكتيكي الذي حافظ عليه اللاعبون طوال مشوار البطولة".

وأشار إلى أن "المنتخب يواصل طريقه بثبات نحو موقع متقدم يليق بطموحات الرياضة البارالمبية العراقية".

وأشاد مجيد بالجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني عباس خاكي ومساعده ثائر شنيشل لما قدماه من إعداد متميز انعكس بشكل مباشر على عطاء اللاعبين، مشيراً إلى جهود الكادر الطبي ودوره في الحفاظ على جاهزية الفريق.

وأعرب عن تقديره لكل الجهات والأشخاص الذين ساندوا الرياضة البارالمبية في العراق وساهموا في تمكين اللاعبين من الوصول إلى هذا المستوى المتقدم.