انتصار ثانٍ لسيدات العراق في بطولة غرب آسيا للطائرة

شفق نيوز- عمان

فاز المنتخب العراقي للسيدات، مساء السبت، على سيدات قطر بثلاثة أشواط في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.

ويشارك منتخب العراق للسيدات في البطولة إلى جانب منتخبات لبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن.

وتقام مباريات البطولة في قاعة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر لغاية العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وسيلاقي منتخب العراق يوم الاثنين المقبل منتخب لبنان في ثالث مواجهاته في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.

وكان المنتخب العراقي استهل مشواره أمس الجمعة بفوز مستحق على منتخب سيدات السعودية بثلاثة أشواط دون مقابل.