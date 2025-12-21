انتصاران و5 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، يوم الأحد، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في بغداد وعدد من المحافظات.

أسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق الجولان على ضيفه فريق البحري بنتيجة 3-2، وفوز فريق البيشمركة على فريق مصافي الجنوب بهدف واحد دون مقابل.

كما تعادل فريق الناصرية مع ضيفه فريق ميسان بهدف واحد لكل منهما، وتعادل فريق الفهد مع فريق الاتصالات إيجابياً بنتيجة 2-2.

وتعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق المصافي بهدف واحد لكل منهما، وتعادل فريق الحسين مع ضيفه فريق الجيش سلبياً من دون أهداف، فيما تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق الحشد الشعبي إيجابياً بهدف واحد لكل منهما.

وتقام مباراة واحدة غداً الاثنين في ختام الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز، تجمع فريق الرمادي مع ضيفه فريق نفط الوسط.