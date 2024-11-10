انتصاران وثلاثة تعادلات في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الناصرية على مضيفه فريق الاتصالات بنتيجة 2 - 1.

في حين حقق فريق المصافي الفوز على مضيفه فريق البحري بهدف دون مقابل.

‏وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق الكاظمية، مع ضيفه فريق الصناعة إيجابياً بنتيجة هدف لكل فريق.

أما فريق الصناعات الكهربائية فقد تعادل مع ضيفه فريق البيشمركة سلبياً، في حين تعادل فريق الحسين مع ضيفه فريق مصافي الجنوب إيجابيا في نتيجة 3-3.