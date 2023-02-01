انتصاران وثلاثة تعادلات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت خمس مواجهات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم المؤهل للدوري العراقي الممتاز.

واسفرت نتائج المباريات فوز فريق نادي البيشمركة على فريق النادي البحري بنتيجة1–0، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة فريقيّ الاتصالات وميسان 1–0.

فيما تعادل فريق نادي الرمادي ايجابياً مع نادي مصافي الجنوب بنتيجة 2–2، كما تعادل فريقا الصناعات الكهربائية وسامراء 0–0، وبنفس النتيجة تعادل فريق نادي الحويجة مع فريق نادي امانة بغداد بنتيجة 0–0.