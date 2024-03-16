انتصاران وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز - المجموعة الثانية.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق البحري على فريق الكوفة بنتيجة 2 – 0، وفوز فريق الجولان على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1 – 0 .

وأسفرت النتائج عن تعادل نادي المصافي مع نادي الصناعة إيجابياً بنتيجة 2 – 2، وتعادل ك نادي الرمادي مع نادي الديوانية ايجابياً بنتيجة 1 – 1، كما تعادل نادي ديالى مع نادي الغراف سلبياً 0 – 0.

وتقام ضمن المنافسات ذاتها مباراة واحدة في المجموعة الاولى يوم غد الأحد تجمع فريق الكرمة مع فريق الاتصالات.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلنت الاثنين الماضي، عن عودة منافسات الدوري الممتاز للمرحلة الثانية للمجموعتين الأولى والثانية بعد توقفه عقب انتهاء المرحلة الأولى من المنافسات.